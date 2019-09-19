МИД Эстонии намерен вызвать посла России из-за его интервью про войну

ТАЛЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. МИД Эстонии в ближайшее время намерен вызвать посла России Александра Петрова из-за его высказывания в интервью ТАСС ранее на этой неделе. Об этом глава внешнеполитического ведомства балтийской республики Урмас Рейнсалу заявил в четверг.

"Там [в интервью ТАСС] он подчеркнул, что жители Эстонии чтут "подвиг" освободивших Эстонию советских солдат и ссылается на те обстоятельства, которые, безусловно, не являются истиной", - цитирует Рейнсалу газета Postimees. Он добавил, что Эстонскую Республику, по его мнению, оккупировали, и что отношение Эстонской Республики "к двум оккупациям негативно".

Как добавил Рейнсалу, МИД Эстонии намерен в ближайшее время вызвать посла РФ, чтобы представить ему позицию Эстонской Республики по этим вопросам.