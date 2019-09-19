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Генассамблея ООН - 2019

Власти США ограничат выдачу виз участникам делегации Ирана на ГА ООН

Как отметил вице-президент США Майкл Пенс, это решение принято в рамках новых рестрикций в отношении Тегерана

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Американские власти в свете атак на саудовские нефтяные объекты планируют не выдавать визы некоторым официальным лицам Ирана, которые намереваются прибыть на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала CNBC вице-президент США Майкл Пенс.

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Как он констатировал, президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "дополнительных рестрикций против Ирана". "Мы вводим новые жесткие санкции против Ирана, чтобы он понес ответственность. Мы ограничим число виз для иранских официальных лиц, которые могут прибыть на Генассамблею ООН", - сказал он. Кого именно США намерены лишить возможности приехать в Нью-Йорк, Пенс не уточнил. Вице-президент добавил, что американский лидер "рассмотрит все факты и примет решение о дальнейших шагах".

Пенс отметил, что Вашингтон пока не пришел к окончательному мнению относительно того, с территории какого государства были нанесены удары с применением ракет и беспилотников по саудовским нефтяным объектам. "Мы знаем, что, согласно данным саудовской стороны и по предварительным результатам расследования, это были иранские вооружения. Мы участвуем в организации международного расследования, чтобы установить, откуда они были запущены, - добавил Пенс. - Были ли они запущены хуситами в Йемене, которых иранцы поддерживают, или их на самом деле запустили из Ирана. Для выяснения этого будет проведено тщательное расследование".

По словам Пенса, сотрудники администрации США, отвечающие за вопросы безопасности, в пятницу "встретятся, чтобы продолжить анализ имеющихся данных".

Теги
СШАИранЙеменТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Генассамблея ООН - 2019
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