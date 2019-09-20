Адвокат Трампа: жалоба сотрудника разведки США могла быть вызвана разговором с Зеленским

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Неназванный сотрудник американской разведки мог подать жалобу генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону из-за телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в четверг в эфире телекомпании CNN адвокат американского лидера Рудольф Джулиани.

Его попросили прокомментировать данные газеты The Washington Post, утверждавшей, что тревогу разведчика вызвала некая опрометчивая фраза Трампа, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США. "Если публикации являются правдой, то это ничего не меняет. Разве президенту США не следует сказать президенту Украины, чтобы тот расследовал в своей стране коррупцию, если она затрагивала выборы 2016 года [в США]", - пояснил Джулиани. Он предположил, что упомянутые им коррупционные деяния совершали лица на Украине, "стремившиеся подставить" Трампа.

Адвоката главы государства попросили прокомментировать версию, согласно которой, Трамп во время разговора с Зеленским прозрачно намекнул, что блокирует выделение Соединенными Штатами $250 млн на военную помощь Украине, если Киев откажется расследовать происки бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в 2016 году. По мнению Джулиани, подобная гипотеза "полностью соответствует тому, что Байден признал два года назад: он говорил тогдашнему президенту Украины [Петру Порошенко], что тот не получит $1,2 млрд, если не уволит своего генерального прокурора [Виктора Шокина]".

Джулиани акцентировал внимание на том, что этот скандальный эпизод не освещался должным образом ведущими американскими СМИ, предубежденными против Трампа. Однако эти же СМИ сейчас рьяно раскручивают шумиху вокруг жалобы неназванного американского разведчика. Джулиани заверил, что ему ничего не известно о событиях, описанных The Washington Post.

Сотрудник разведки подал жалобу через 2,5 недели после телефонного разговора Трампа и Зеленского. Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса США уже проводят расследование в связи с этой беседой. Они предполагают, что Трамп, Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок на выборах 2020 года. Законодатели потребовали полную стенограмму разговора.

Сам Трамп в четверг опроверг утверждения СМИ о том, что мог в беседе с одним из иностранных лидеров дать обещание, ущемляющее американские интересы.

Военная помощь Украине

Как сообщала в августе CNN, председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) заострял внимание на том, что Джулиани провел консультации с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Они якобы касались Байдена, который сейчас считается наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах. По данным CNN, Джулиани и Ермак обсуждали то, какую роль сыграл Байден в увольнении прокурора Украины Виктора Шокина. Он занимался расследованием деятельности украинской газовой компании, связанной с сыном Байдена.

На прошлой неделе представитель американской администрации высокого ранга сообщил ТАСС в Вашингтоне, что Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопросы корр. ТАСС в Вашингтоне на встрече с журналистами, еще приблизительно 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечала газета, президент хочет убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.