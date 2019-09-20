AP: Пентагон представит Трампу до конца дня варианты ответа на атаки на саудовские НПЗ

ТАСС, 20 сентября. Пентагон представит в пятницу президенту США Дональду Трампу различные варианты ответа на атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Иран. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники.

По их информации, на совещании Совета национальной безопасности в Белом доме "представители Пентагона назовут список целей в Иране, по которым могут быть нанесены удары с воздуха". При этом, как отмечает АР, они намерены заострить внимание американского лидера на том, что "военные действия в отношении Тегерана могут привести к полномасштабной войне".

Как ранее заявил журналистам глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, его "работа заключается в том, чтобы предоставить президенту военные варианты действий, а решение, прибегать ли к применению военной силы, должен принять" глава Белого дома. Сам Трамп в среду сказал репортерам, отвечая на их вопросы в Сан-Диего (штат Калифорния), что не хочет войны. В то же время позднее он допустил, что ситуация "не будет урегулирована мирным путем".