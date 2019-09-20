"Оппозиционная платформа" раскритиковала проект бюджета Украины за снижение соцрасходов

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде раскритиковала снижение социальных расходов в проекте бюджета на 2020 год, который предложен правительством Украины. Представители политической силы в пятницу заявили о намерении предложить альтернативный проект бюджета.

"Проект бюджета: унижение учителей, воспитателей и детей сирот", - такое название предложенному Минфином документу дал депутат от "Платформы" Ренат Кузьмин. В своем Telegram-канале он опубликовал копию страницы бюджета, на которой зафиксировано уменьшение расходов на образование и жилье для детей-сирот и в то же время наблюдается увеличение расходов на обслуживание деятельности президента и целого ряда силовых ведомств. "Похоже, обещанное партией власти снижение тарифов, как и повышение социальных выплат, так и останутся предвыборными обещаниями", - заключил Кузьмин.

В связи с таким вариантом бюджета, как утверждает парламентарий, "Платформа" подготовит альтернативный проект, "в котором вопросы повышения социальных стандартов будут приоритетными". Он выразил надежду на то, что пропрезидентская партия "Слуга народа" прислушается к замечаниям оппозиции и поддержит их.

В свою очередь депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин заявил, что "бюджет-2020 нужно полностью переделать". "Наша фракция предложит свой проект, это будет рамка, в которой должно развиваться социальное государство. Мы убеждены, что Украина должна быть социальным государством, что экономика должна быть социальной, потому что, к сожалению, сегодня в стране царит большая бедность", - отметил Левочкин, напомнив, что Украина остается самой бедной страной Европы. Он уверен, что представленный в пятницу в Раде проект бюджета не защитит людей.

В пятницу министр финансов Украины Оксана Маркарова представила на заседании Верховной рады проект бюджета страны на 2020 год. В частности, в проекте предусмотрены доходы госбюджета на следующий год в размере 1 079,5 млрд гривен (более $43 млрд), а расходы - на уровне 1 170 млрд гривен (более $47 млрд), дефицит - 2,09% ВВП. В "Платформе" утверждают, что расходы на социальные нужды в новом финансовом документе Украины повышаются только на коэффициент инфляции.