AFP: хуситы пообещали прекратить атаки на Саудовскую Аравию

ТАСС, 20 сентября. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что намерены прекратить атаки против Саудовской Аравии в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования конфликта. Об этом в пятницу сообщило агентство France Presse со ссылкой на главу Высшего политического совета движения "Ансар Аллах" Мехди аль-Машшата.

Аль-Машшат также призвал "все стороны, принимающие участие в войне, перейти к истинным переговорам, которые приведут к всеобщему национальному примирению, из которого никто не будет исключен".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.