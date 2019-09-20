{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: хуситы пообещали прекратить атаки на Саудовскую Аравию

Лидер движения призвал все стороны, "принимающие участие в войне, перейти к истинным переговорам"

ТАСС, 20 сентября. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что намерены прекратить атаки против Саудовской Аравии в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования конфликта. Об этом в пятницу сообщило агентство France Presse со ссылкой на главу Высшего политического совета движения "Ансар Аллах" Мехди аль-Машшата.

На эту тему
Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

Аль-Машшат также призвал "все стороны, принимающие участие в войне, перейти к истинным переговорам, которые приведут к всеобщему национальному примирению, из которого никто не будет исключен".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Теги
ЙеменСаудовская АравияВоенная операция в ЙеменеАтаки на предприятия Saudi Aramco
США вводят санкции в отношении Национального банка Ирана
Трамп назвал эти рестрикции "самыми значительными из всех, что когда-либо вводились против страны"
Читать полностью