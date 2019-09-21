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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Зариф усомнился, что Саудовская Аравия верит в причастность Ирана к атаке дронов

По мнению главы МИД Ирана об этом свидетельствует операция аравийской коалиции против хуситов в Йемене

ТАСС, 21 сентября. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что операция аравийской коалиции против хуситов в Йемене подтверждает, что Саудовская Аравия не верит в причастность Ирана к атакам на предприятия Saudi Aramco.

"Саудовский режим обвинил Иран - хотя и безосновательно - в атаках на нефтяные объекты. Поэтому любопытно, что сегодня они начали мстить хуситам в Ходейде в Йемене, нарушив таким образом договоренности ООН о прекращении огня. Очевидно, что саудовцы сами не верят в вымысел о причастности Ирана", - написал Зариф в субботу на своей странице в Twitter.

В ночь на 14 сентября были атакованы два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. Ответственность за нападения, которые серьезно повлияли на производство нефти в королевстве, взяли на себя хуситы (сторонники движения "Ансар Аллах"), однако 18 сентября официальный представитель саудовского министерства обороны заявил о причастности Ирана к атакам. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.

В пятницу коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила о начале наступления на позиции хуситов к северу от портового города Ходейда на востоке Йемена. Представители аравийской коалиции сообщили о планах нанести авиаудары по "военным целям".

Теги
ИранСаудовская АравияЗариф, Мохаммад ДжавадАтаки на предприятия Saudi Aramco
Атаки на предприятия Saudi Aramco
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