В МИД Ирана считают, что санкционная политика США потерпела неудачу

ТЕГЕРАН, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство США должно признать, что их санкционная политика потерпела неудачу. Такое мнение высказал в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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"Американцы должны признать, что санкционная политика провалилась, - цитирует Мусави пресс-служба МИД Ирана. - Злоупотребление этим инструментом, а также использование доллара в качестве оружия поставили под сомнение репутацию Вашингтона и положили конец восприятию США в качестве надежного экономического партнера".

В пятницу американский Минфин сообщил, что власти США вводят санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.