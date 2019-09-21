Часть украинской делегации решила принять участие в ближайшей сессии ПАСЕ

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Часть украинской делегации планирует принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил в субботу депутат из фракции "Европейская солидарность" Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины", - написал он в Facebook.

Депутат считает недопустимым, "чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля" и не звучала позиция Украины. Он также назвал важным, чтобы в работе сессии приняла участие и новая глава украинской делегации Лиза Ясько.

Ранее в субботу депутат от президентской фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ в связи с "откровенным игнорированием интересов" Украины.

По его словам, в настоящее время внимание будет сосредоточено на проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ". "Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента", - отметил Яременко. Он признал, что вопрос ПАСЕ "является сегодня самым сложным" в плане работы Рады во внешнеполитическом направлении.

Делегация Украины покинула прошлое заседание ПАСЕ 26 июня после того, как на ней был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме.