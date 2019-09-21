Президент Колумбии сравнил Мадуро с Милошевичем

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке призвал покончить со строем президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сравнив его с лидером Югославии, первым президентом Сербии Слободаном Милошевичем. Такую точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью агентству Associated Press (AP).

"Николас Мадуро сравним по жестокости со Слободаном Милошевичем", - утверждал президент Колумбии. "С этим надо покончить", - считает он.

Как сообщает AP, Дуке отказался исключить возможность применения военной силы против бывших участников леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), которые ранее заявили о возвращении к вооруженной борьбе. Он также предостерег Каракас от любой попытки агрессии против соседней страны. "Если они предполагают совершить такую глупость, то должны понимать, каковы будут последствия", - сказал колумбийский лидер.

Президент Венесуэлы объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Он также распорядился объявить "оранжевый уровень угрозы" в приграничном регионе "из-за опасности агрессии" со стороны соседнего государства. Газета El Tiempo со ссылкой на источник в правительстве 10 сентября сообщила, что Богота не намерена наращивать воинский контингент на границе с Венесуэлой на время маневров.

В интервью агентству EFE глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что делегация его страны во главе с Дуке представит доказательства связи повстанческих организаций с Каракасом на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В конце августа на видеохостинге YouTube была размещена запись выступления одного из лидеров РВСК Лусиано Марина Аранго, объявившего о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе. На кадрах видно, что его окружают несколько десятков мужчин и женщин с оружием и в камуфляже. Как утверждал в своей речи Аранго, видео было снято в колумбийской Амазонии. Между тем, по версии Боготы, запись сделана в Венесуэле, а власти этой страны оказывают повстанцам поддержку. Каракас данные обвинения отверг.