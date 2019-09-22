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Иран представит в ООН план сотрудничества по обеспечению безопасности Персидского залива

Речь идет также о безопасности в районе Ормузского пролива и Оманского залива

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Иран в ближайшее время представит в ООН план сотрудничества по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива. Об этом в воскресенье сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на выступление президента Ирана Хасана Роухани на военном параде в Тегеране.

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Президент Ирана также отметил, что присутствие иностранных войск в районе Персидского залива усиливает "небезопасность" в регионе, после того как Соединенные Штаты заявили о решении направить дополнительные войска на Ближний Восток.

В пятницу глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявили, что Вашингтон направляет дополнительный воинский контингент и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

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