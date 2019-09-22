Эр-Рияд расценит как акт войны атаки на НПЗ, если их совершили с иранской территории

ТАСС, 22 сентября. Если в результате расследования нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии будет установлено, что они были произведены с территории Ирана, то действия Тегерана будут расцениваться Эр-Риядом как акт войны. Об этом заявил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу CNN .

"Мы возложили на Иран ответственность, поскольку ракеты и беспилотники, нанесшие удары по Саудовской Аравии, были произведены Ираном и доставлены из Ирана. Но в том случае, если атака произведена с территории вашей страны (с территории Ирана - прим. ТАСС), это переносит нас в другую категорию. Это могло бы быть расценено как акт войны", - сказал он.

Джубейр также прокомментировал заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о непричастности Тегерана к атакам. "Господин Зариф не говорит правду, или же он не в курсе, что делает его правительство, другая часть его правительства, - отметил он. - Мы знаем, что часть иранского правительства создает в мире видимость готовности к переговорам, но не похоже, что они имеют вес. И есть другая часть правительства, которая хочет распространить революцию и захватить регион, они не хотят вести переговоры. Это как две стороны одной монеты", - пояснил госминистр.