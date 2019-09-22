{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
Обновлено 

Задержанный Ираном танкер Stena Impero может быть отпущен в ближайшие часы

Принято политическое решение об освобождении судна, рассказал глава Stena Bulk Эрик Хонелл
Танкер Stena Impero Tasnim News Agency/via AP
Описание
Танкер Stena Impero
© Tasnim News Agency/via AP

СТОКГОЛЬМ, 22 сентября. /ТАСС/. Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, может быть отпущен уже в воскресенье.

На эту тему
Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Главное

Об этом в интервью телеканалу SVT сообщил глава Stena Bulk Эрик Хонелл.

"Сегодня утром нам сообщили, что, вероятно, Stena Impero будет отпущен через несколько часов", - отметил он.

"Как мы понимаем, принято политическое решение об освобождении судна. Мы надеемся, что оно сможет уйти через несколько часов, но мы не хотим предполагать что-либо заранее. Мы хотим, чтобы корабль ушел из иранских территориальных вод", - продолжил Хонелл.

Теги
ИранЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
Трамп заявил, что не намерен встречаться с иранским руководством на Генассамблее ООН
Читать полностью