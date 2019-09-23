Лондон готов принять участие в мерах по деэскалации напряженности в Персидском заливе

ТАСС, 23 сентября. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон считает, что Иран несет ответственность за удары по объектам Саудовской Аравии, и отметил, что готов работать с США и европейскими союзниками с целью ответных шагов на действия Тегерана. Об этом глава британского кабинета заявил журналистам в самолете по пути в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, сообщает в понедельник агентство Reuters .

"Великобритания считает, что Иран с большой долей вероятности несет ответственность за атаки на объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco, - сказал Джонсон. - Мы будем работать с нашими американскими и европейскими друзьями для ответа на подобные действия с целью деэскалации напряженности в Персидском заливе".

"Очевидно, что в случае обращения к нам Саудовской Аравии или Вашингтона мы рассмотрим, в каком качестве сможем принести пользу", - добавил британский премьер.

Джонсон обсудит на полях сессии ГА ООН, в частности, Brexit и изменение климата. Среди иностранных лидеров, с которыми у Джонсона запланированы встречи, числятся президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.