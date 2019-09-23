Адвокат Трампа обвинил сына Байдена в получении $3 млн от Украины и $1,5 млрд от Китая

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена получал легализованные незаконным путем средства на сумму $3 млн от Украины и на сумму $1,5 млрд из Китая. С таким утверждением выступил в понедельник в своем Twitter адвокат президента США Рудольф Джулиани.

Он уточнил, что речь идет о разовых транзакциях, совершенных во время президентства Барака Обамы, но не раскрыл, откуда у него такие сведения. "Знал ли Обама, что сын его вице-президента, которому было поручено выделение миллиардов долларов Украине, зарабатывает миллионы долларов в руководстве одной из самых коррумпированных украинских компаний? Босс Хантера Байдена украл $5 млрд у Украины и подался в бега. Знал ли об этом Обама, одобрял ли он это?" - написал Джулиани.

Адвокат Трампа прогнозирует, что "скандал вокруг Байденов только начинается". "Появилось много новой информации вроде отмытых средств на сумму $3 млн по нынешнему курсу. 4 - 5 крупных разоблачений. Гораздо хуже, что Китай также предоставил фонду Байдена $1,5 млрд в то время, когда Джо, как обычно, терпел неудачи на переговорах с Китаем", - написал Джулиани.

В интервью в понедельник телеканалу Fox News он снова назвал ложным мнение о том, будто Трамп в разговоре по телефону с президентом Владимиром Зеленским угрожал приостановить выделение военной помощи Украине в случае отказа Киева расследовать деяния Байдена и его сына в этой стране. "Я не могу поручиться за то, что эта история является ложной на все 100%", - оговорился Джулиани.

Трамп, общаясь с журналистами на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, дал понять, что считает причастными к развернувшейся против него кампании Демократическую партию и главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа. Шифф заявил в воскресенье, что демократы могут начать процедуру импичмента, если подтвердится, что президент оказывал давление на Зеленского в расследовании бизнеса сына Байдена Хантера на Украине.