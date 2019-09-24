Байден поддерживает идею импичмента Трампа при отказе опубликовать документы по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что Конгрессу следует инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, если он откажется по требованию законодателей предать гласности стенограмму июльского разговора по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и иные относящиеся к этому документы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Байдена.

Пресс-служба в целом передала смысл заявления, с которым бывший вице-президент планирует выступить позднее во вторник.

Трамп, который участвует в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, допустил, что Белый дом обнародует стенограмму его беседы с Зеленским. До этого госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании ABC в воскресенье заявил, что содержание телефонного разговора лидеров двух стран носит строго конфиденциальный характер и огласке не подлежит, если только не возникнут крайние обстоятельства.

Поводом для таких призывов стал скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, разгоревшийся в Вашингтоне. Демократическая партия считает, что республиканец Трамп в ходе этой беседы оказывал давление на Зеленского, добиваясь того, чтобы Киев начал расследование действий сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Последний является на данном этапе по существу ключевым претендентом на пост президента США на предстоящих в ноябре 2020 года выборах от демократов. Демократы в Конгрессе США активно обсуждают перспективы импичмента Трампа в связи с нынешним скандалом.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, его адвокат Рудольф Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.