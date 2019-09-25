ВСУ обстреливают район Донецка, где горят объекты гражданской инфраструктуры

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут интенсивный обстрел Куйбышевского района Донецка, где утром возник крупный пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры. Об этом в среду сообщили в пресс-службе управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

"Продолжающийся обстрел Куйбышевского района Донецка не позволяет экстренным службам республики подъехать к поврежденным объектам гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В Народной милиции также проинформировали, что два санитарных автомобиля, прибывшие на место пожара, попали под обстрел со стороны украинских силовиков, в результате чего транспорт был посечен осколками. Никто из медицинского персонала не пострадал. Обстрел корректировался с беспилотного летательного аппарата.

Ранее в среду глава администрации Куйбышевского района Донецка сообщил, что утром в районе произошел крупный пожар. По данным пресс-службы министерства здравоохранения ДНР, в результате инцидента пострадавших нет.