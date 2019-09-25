Климкин: Украина останется в истории США страной, которая привела к процедуре импичмента

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "не очень веселой перспективой" тот факт, что Украина оказалась связана с началом процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
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"Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива", - написал он в Twitter. Климкин добавил, что теперь все понимают, "на что способна Украина".
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента главы государства после сообщений в СМИ о якобы имевших место попытках Дональда Трампа оказывать давление на Владимира Зеленского с целью побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.