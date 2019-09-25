Помпео заявил, что США намерены отсечь КСИР от экономики Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Американская администрация намерена предпринять попытку отсечь Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Ирана от участия во внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в среду в Нью-Йорке на конференции, организованной американской неправительственной организацией, которая провозглашает целью своей деятельности пресечение получения Ираном ядерного оружия.

"Прежде всего, мы предпринимаем новые действия, чтобы отсечь КСИР от иранской экономики. Соединенные Штаты активизируют усилия, направленные на то, чтобы глубже знакомить [другие] страны и компании с рисками, которыми сопровождается ведение дел со структурами КСИР. И мы будем наказывать их (такие государства и фирмы - прим. ТАСС), если они будут упорствовать и бросать вызов нашим предупреждениям", - заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Помпео также заявил, что Иран укрывает членов террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

"Иран на протяжении многих лет проводил агрессивную политику против собственного народа, против соседних государств и против цивилизации в целом, - сказал он.

"Они убивали и пытали собственный народ, убивали американцев от Ливана до Ирака, они до сих пор укрывают "Аль-Каиду". Иран действовал таким образом на протяжении четырех десятилетий и, к сожалению, без последствий для себя", - утверждал Помпео.