CNN: Конгресс получит копию жалобы на содержание разговора Трампа и Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Жалоба неназванного сотрудника американских спецслужб на содержание телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского будет направлена для изучения в Конгресс позднее в среду. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на сенатора-республиканца Джона Корнина (от штата Техас).

Он не пояснил, когда именно Конгресс предаст гласности данный документ. К нему прилагается копия стенограммы июльского разговора Трампа и Зеленского, содержание которой было опубликовано ранее в среду.

Жалоба поступила изначально генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону. Лиц, подающих сигналы о нарушениях и злоупотреблениях в деятельности властей, защищает специальный закон в США. Существует особая процедура подачи подобных жалоб. Хотя по правилам такими документами положено делиться с Конгрессом, в данном случае и.о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр посоветовался с Минюстом и изначально запретил Аткинсону передавать документ законодателям.

Утверждения об оказании Трампом в этом разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Предполагалось, что американский лидер оказывал нажим на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.