DPA: Германия с начала конфликта на Украине предоставила Киеву помощь в размере €1,4 млрд

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Германия с начала кризиса на Украине оказала помощь стране на общую сумму в €1,4 млрд. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на данные правительства ФРГ.

Только в рамках сотрудничества с Киевом в целях содействия развитию Украины Берлин потратил с 2014 года €544 млн. К ним добавляются €110 млн гуманитарной помощи, финансовый кредит на €500 млн, €25 млн, предоставленные на меры по стабилизации ситуации в стране, а также около €200 млн, которые были выплачены Киеву по каналам ЕС.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объемам предоставленной помощи Германия занимает третье место среди доноров Украины после ЕС и США.

Президент США Дональд Трамп в ходе июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским критиковал Германию и другие страны Европы за оказание, по его мнению, недостаточного содействия Украине. Это следует из опубликованной в среду Белым домом стенограммы беседы, ставшей поводом для инициирования Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента американского лидера. По мнению американского лидера, Германия "почти ничего не делает" для Украины.

"Все, что они делают, - это говорят. Думаю, это то, о чем вам действительно стоит их спросить", - сказал Трамп Зеленскому.