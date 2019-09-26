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Акции протеста в Гонконге

Китай выразил протест США из-за одобрения в Конгрессе законопроекта по Гонконгу

Пекин призвал американских законодателей немедленно прекратить работу над законопроектом

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. МИД КНР выразил протест США в связи с одобрением профильным комитетом Сената Конгресса законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге. Как заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, американские законодатели должны немедленно прекратить работу над законопроектом.

"Китай выражает решительный протест в связи с одобрением этого законопроекта и осуждает это. Выражаем серьезное возмущение", - указал он.

"Призываем Конгресс США немедленно прекратить работу над этим законопроектом, который является вмешательством в дела Гонконга, для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения двусторонних отношений", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.

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