Китай выразил протест США из-за одобрения в Конгрессе законопроекта по Гонконгу

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. МИД КНР выразил протест США в связи с одобрением профильным комитетом Сената Конгресса законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге. Как заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, американские законодатели должны немедленно прекратить работу над законопроектом.

"Китай выражает решительный протест в связи с одобрением этого законопроекта и осуждает это. Выражаем серьезное возмущение", - указал он.

"Призываем Конгресс США немедленно прекратить работу над этим законопроектом, который является вмешательством в дела Гонконга, для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения двусторонних отношений", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.