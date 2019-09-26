Столтенберг сообщил Зеленскому о неизменности позиции НАТО по срокам приема Украины

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Позиция НАТО по вопросу сроков включения в свой состав Украины не изменилась после того, как этот стратегический курс Киева был закреплен в конституции. Эта страна когда-нибудь станет членом Североатлантического альянса, заявил в четверг его генеральный секретарь Йенс Столтенберг, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Трансляция велась на сайте этого вуза.

Генсек НАТО подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский затронул эту тему на встрече с ним пару дней назад в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. "Я присутствовал на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда мы приняли решение о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Мы не сказали, когда это произойдет, так как любая страна, желающая вступить в НАТО, обязана выполнить определенные условия и таким образом соответствовать конкретным стандартам", - напомнил Столтенберг.

"Я считаю важным для Украины и для НАТО сосредоточиться на реформах, на модернизации и укреплении украинских институтов обороны и безопасности, на упрочении главенства закона, борьбе с коррупцией и на всем остальном, что позволит нам помочь Украине приблизиться к вступлению [в Североатлантический альянс]. Не мне решать, когда они будут готовы, но я приветствуют то, что правительство Украины ясно заявило о сосредоточении своего внимания именно на этих реформах", - продолжал Столтенберг.

"Мы работаем с Украиной, и я надеюсь на то, что когда-нибудь мы будем приветствовать ее в нашем составе", - сказал генсек НАТО, заверив, что Россия неправомочна оказывать влияние на итоговое решение о приеме Киева в альянс.

В последние дни в украинском публичном пространстве прозвучало несколько заявлений высших руководящих лиц страны, в которых уточнялась позиция официального Киева в отношении курса в НАТО. Так, 25 сентября вице-премьер Украины, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода высказал мнение, что Киев пока не имеет шансов на получение Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, а потому должен менять тактику в отношениях с Североатлантическим альянсом. По его словам, в настоящее время Киев должен сосредоточиться не на том, чтобы подавать очередную заявку на получение ПДЧ, а на осуществлении внутренних реформ и внедрении стандартов НАТО.

Ранее на этой неделе представитель кабмина в Верховной раде Ирины Верещук также заявила, что Киев "стучится в закрытые двери и теряет репутацию". "Нам нельзя идти туда, где нас не ждут", - сказала она и привела в пример Финляндию, которая не стремится в НАТО, поскольку это может сказаться на ее отношениях с Россией. После ее слов правительство Украины выступило со специальным заявлением, в котором указало, что "стратегический курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в конституции и остается неизменным", и обвинило СМИ в неверной трактовке ее высказываний.