Япония высоко оценила усилия Саудовской Аравии по восстановлению производства нефти

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Япония высоко оценивает усилия Саудовской Аравии и национальной нефтяной компании Saudi Aramco по восстановлению производства нефти после атаки беспилотников на ее инфраструктурные объекты. Об этом заявил в четверг глава МИД Японии Тосимицу Мотэги во время состоявшейся в Нью-Йорке встречи со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.

"Министр Мотэги выразил сожаление в связи с недавними нападениями на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, исходя из возможностей йеменских мятежников-хуситов, сложно представить, что они это сделали в одиночку. Также министр высоко оценил меры правительства Саудовской Аравии и Saudi Aramco, направленные на поддержание производства нефти и восстановление [инфраструктуры]", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран, однако в Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки. Вместе с тем, как заявил 26 сентября генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, Саудовская Аравия уже практически восстановила уровень добычи нефти.