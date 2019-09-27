Союз журналистов считает лишение лицензий "112 Украина" попыткой внедрить цензуру

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает решение о лишении телеканала "112 Украина" лицензий на эфирное вещание попыткой ограничить свободу слова и ввести цензуру. Об этом в пятницу заявил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Телеканал "112 Украина" лишили лицензий на эфирное вещание. Что будет дальше?

"Национальный союз журналистов Украины воспринимает нынешнее решение Нацсовета по телерадиовещанию как попытку ограничить свободу слова и внедрить цензуру. Ведь канал - лидер новостного вещания и часто критикует власть или дает возможность донести свою позицию критикам власти", - написал он в Facebook.

Томиленко добавил, что позиция украинского Национального совета является предвзятой и выразил сожаление, что на "современной Украине телеканалы лишают лицензии, а большую аудиторию - доступа к понравившемуся СМИ". В НСЖУ также заявили, что ждут от регулятора объяснений и отчетов по многочисленным претензиям к деятельности самого Нацсовета по телевидения и радиовещанию.