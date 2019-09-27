Союз журналистов считает лишение лицензий "112 Украина" попыткой внедрить цензуру

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает решение о лишении телеканала "112 Украина" лицензий на эфирное вещание попыткой ограничить свободу слова и ввести цензуру. Об этом в пятницу заявил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
"Национальный союз журналистов Украины воспринимает нынешнее решение Нацсовета по телерадиовещанию как попытку ограничить свободу слова и внедрить цензуру. Ведь канал - лидер новостного вещания и часто критикует власть или дает возможность донести свою позицию критикам власти", - написал он в Facebook.
Томиленко добавил, что позиция украинского Национального совета является предвзятой и выразил сожаление, что на "современной Украине телеканалы лишают лицензии, а большую аудиторию - доступа к понравившемуся СМИ". В НСЖУ также заявили, что ждут от регулятора объяснений и отчетов по многочисленным претензиям к деятельности самого Нацсовета по телевидения и радиовещанию.