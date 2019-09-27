Музей имени Жака Ширака в Париже на две недели отменит плату за посещение

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Посещение парижского Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака, посвященного искусству коренных народов Азии, Африки, Северной и Южной Америки и Океании, ближайшие две недели будет бесплатным для всех желающих. Такое решение руководство культурного учреждения приняло в связи со смертью экс-президента Франции, который был инициатором создания музея.

"В память о Жаке Шираке вход в музей будет свободным до 11 октября 2019 года", - говорится на его сайте. В свою очередь, глава музея Стефан Мартен уточнил в эфире радио Europe1, что в связи со смертью Жака Ширака на здании будут приспущены флаги, а посетители смогут оставить несколько строк в "золотой книге" в память об экс-президенте.

Самая свежая экспозиция, посвященная 20-летней истории создания коллекции музея, открылась 24 сентября. Хотя здание на набережной Бранли открыло свои двери в 2006 году, официальное оформление государственного музея началось еще в 1998 году по инициативе Жака Ширака, который на тот момент находился на первом сроке своих президентских полномочий. Его первые экспонаты были заимствованы из запасников Музея человека и Национального музея искусств Африки, Азии, Океании и Америки.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в музее, на сегодняшний день его коллекция насчитывает 382,5 тыс. предметов искусства от XVI века до наших дней. Именно о становлении этого уникального в своем роде культурного учреждения, а также о его самых ценных приобретениях и рассказывает нынешняя выставка.

Смерть Жака Ширака

Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в окружении близких, о чем сообщил журналистам его зять Фредерик Сала-Бару. Ширак покинул политику после двух сроков пребывания на посту президента страны - с 1995 по 2007 год. В 2005 году у него было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году здоровье экс-главы государства резко ухудшилось после смерти старшей дочери. Последние три года он не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.

Церемония прощания с Шираком, как сообщили в Елисейском дворце, по желанию родственников состоится в воскресенье перед Домом Инвалидов в 14:00 (15:00 мск). Как сообщила в пятницу официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай, гроб с его толом будет доставлен на церемонию, чтобы французы могли проститься с политиком. В понедельник же в полдень в церкви Сен-Сюльпис пройдет прощальная служба, на которой будет присутствовать действующий президент республики Эмманюэль Макрон. Также ожидается присутствие бывших и действующих глав других государств, точный список участников пока неизвестен.

Телеканал BFM со ссылкой на семью Ширака сообщил, что его похоронят в понедельник на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс, скончавшейся в 2016 году. Церемония пройдет скромно и в закрытом формате. Ожидается, что в конце следующей недели особая церемония состоится в департаменте Коррез, а в понедельник во всех учебных и государственных учреждениях в 15:00 (16:00 мск) пройдет минута молчания в память об экс-президенте, который до сих пор остается самым популярным среди французов политиком.