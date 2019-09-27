МИД Германии заявил о готовности поддержать Deutsche Welle в случае необходимости

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. МИД ФРГ готов поддержать, если это потребуется, вещательную корпорацию Deutsche Welle, так как верит в ее редакционные стандарты. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства Райнер Бройль.

"Мы поддерживаем Deutsche Welle, верим в ее редакционную независимость, - сказал он. - Разумеется, если потребуется, мы обсудим [ситуацию] с Deutsche Welle и в случае необходимости поддержим ее".

Бройль воздержался от прогнозов по поводу того, как ситуация будет развиваться дальше.

Как заявил ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, подтвердилась информация о нарушениях законодательства со стороны корпорации. Он считает, что это СМИ обладает всеми признаками иностранного агента.