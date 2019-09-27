Обвинения Deutsche Welle в нарушении законодательства РФ. Главное

27 сентября глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении вещательной корпорацией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась.
- По словам депутата, в отношении распространенного медиахолдингом призыва "Москва, выходи!" (на несанкционированные массовые акции в июле) провели экспертизу.
- Депутат подчеркнул, что, распространив этот призыв в то время, когда в столице проходила избирательная кампания и несанкционированные акции, телекомпания "нарушила закон, который регулирует избирательные процессы". Он напомнил, что агитация для иностранных юридических лиц запрещена.
- Комиссия Госдумы не стала пока раскрывать имя эксперта-лингвиста, который изучал тексты Deutsche Welle на предмет нарушения российского законодательства.
- Пискарев также сообщил, что собранные по Deutsche Welle материалы будут направлены в МИД, чтобы в министерстве рассмотрели вопрос о лишении немецкого СМИ аккредитации в России.
- В дипведомстве сообщили, что рассмотрят материалы, когда они поступят.
- В Госдуме поручили подготовить поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение интернет-ресурсами избирательного законодательства РФ.
- Deutsche Welle отвергает обвинения в свой адрес.
- Председатель Совета вещания Deutsche Welle Карл Юстен призвал российские власти обеспечить корреспондентам медиакомпании возможность свободно и беспрепятственно работать в России.
- МИД Германии заявил о готовности поддержать Deutsche Welle в случае необходимости, так как верит в редакционные стандарты корпорации.