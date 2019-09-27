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Обвинения Deutsche Welle в нарушении законов РФ

Обвинения Deutsche Welle в нарушении законодательства РФ. Главное

Штаб-квартира Deutsche Welle
© AP Photo/Hermann J. Knippertz

27 сентября глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении вещательной корпорацией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась. 

  • По словам депутата, в отношении распространенного медиахолдингом призыва "Москва, выходи!" (на несанкционированные массовые акции в июле) провели экспертизу. 
  • Депутат подчеркнул, что, распространив этот призыв в то время, когда в столице проходила избирательная кампания и несанкционированные акции, телекомпания "нарушила закон, который регулирует избирательные процессы". Он напомнил, что агитация для иностранных юридических лиц запрещена.
  • Комиссия Госдумы не стала пока раскрывать имя эксперта-лингвиста, который изучал тексты Deutsche Welle на предмет нарушения российского законодательства. 
  • Пискарев также сообщил, что собранные по Deutsche Welle материалы будут направлены в МИД, чтобы в министерстве рассмотрели вопрос о лишении немецкого СМИ аккредитации в России. 
  • В дипведомстве сообщили, что рассмотрят материалы, когда они поступят.
  • В Госдуме поручили подготовить поправки о штрафах до 50 млн рублей за нарушение интернет-ресурсами избирательного законодательства РФ. 
  • Deutsche Welle отвергает обвинения в свой адрес.
  • Председатель Совета вещания Deutsche Welle Карл Юстен призвал российские власти обеспечить корреспондентам медиакомпании возможность свободно и беспрепятственно работать в России.
  • МИД Германии заявил о готовности поддержать Deutsche Welle в случае необходимости, так как верит в редакционные стандарты корпорации.
Теги
ГерманияРоссияОбвинения Deutsche Welle в нарушении законов РФ
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