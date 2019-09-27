Комиссия Госдумы пока не раскроет данные об эксперте, изучавшем материалы Deutsche Welle

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России пока не будет раскрывать имя эксперта-лингвиста, который изучал материалы медиахолдинга Deutsche Welle на предмет нарушения законодательства РФ. Об этом сообщил журналистам в пятницу после заседания комиссии ее председатель, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"До принятия решения по нашим материалам просьба не обращаться к экспертам, чтобы не оказывать на них давление", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос о том, в каком лингвистическом институте проводилось исследование. "Как только решение [российскими профильными ведомствами по Deutsche Welle] будет принято, если будет желание, мы пригласим специалиста на комиссию", - пообещал он.

По словам депутата, "это абсолютно независимый эксперт с большим стажем, который специализируется на филологии, лингвистике, который отвечает за свои слова". "До принятия решения мы не хотели бы информацию об этом доводить до СМИ", - повторил он.

Ранее Пискарев сообщил, что информация о нарушении Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась. По его словам, была проведена экспертиза в отношении распространенного медиахолдингом призыва "Москва, выходи!" (на несанкционированные массовые акции в июле).