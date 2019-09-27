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Обвинения Deutsche Welle в нарушении законов РФ
Обновлено 

Совет вещания Deutsche Welle отверг обвинения комиссии Госдумы

Председатель Совета вещания DW Карл Юстен призвал российские власти обеспечить корреспондентам медиакомпании возможность свободно и беспрепятственно работать в России
Штаб-квартира Deutsche Welle EPA/MARIUS BECKER
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Штаб-квартира Deutsche Welle
© EPA/MARIUS BECKER

БЕРЛИН, 27 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Германская Deutsche Welle (DW, "Немецкая волна") отвергает обвинения в адрес медиакомпании со стороны комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявил корреспонденту ТАСС в пятницу представитель DW Кристоф Юмпельт.

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"Deutsche Welle отвергает обвинения российской Госдумы. Совет вещания DW в ходе сегодняшнего заседания в Берлине обсудил процитированные агентствами обвинения комиссии Госдумы", - отметили в компании. Как подчеркивается, после тщательной проверки всей информации этот орган пришел к выводу, что Deutsche Welle нельзя в чем-либо упрекнуть за освещение событий в России". "Совет вещания отверг обвинение в том, что DW вмешивается во внутренние дела РФ", - отметили в медиакомпании.

"Мы ожидаем от российских властей, что все корреспонденты DW в России смогут свободно и беспрепятственно работать. Свободный обмен информацией имеет важное значение", - привели в пресс-службе слова председателя совета Карла Юстена. "Совет вещания DW надеется на скорейшее улаживание дискуссии", - подчеркнули в DW.

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