CNN: у спикера нижней палаты Конгресса нет графика процедуры импичмента Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от Калифорнии) не располагает графиком проведения процедуры отстранения Дональда Трампа от должности американского президента. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на Пелоси.

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Спикер Палаты представителей информировала в пятницу телекомпанию о том, что точный график процедурных вопросов импичмента пока не сформирован. Пелоси при этом не скрывала, что инструктировала своих коллег в Демократической партии "действовать оперативно".

По данным телекомпании, демократы в Конгрессе рассчитывают завершить процедуру импичмента главы государства до конца года. Членам спецкомитета по разведке Палаты представителей дано указание быть готовыми оперативно вернуться в Вашингтон во время предстоящих двухнедельных каникул Конгресса США. Это может потребоваться для того, чтобы без промедления взять показания у осведомителя, написавшего жалобу на действия президента США, и повторно - у генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который рассматривал эту жалобу.

Среди потенциальных свидетелей, которым демократы намерены направить повестки, называются адвокат президента Рудольф Джулиани, госсекретарь Майкл Помпео и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Джулиани предоставил в распоряжение CNN СМС-переписку с Волкером. Последний 19 июля передал Джулиани контактные данные помощника украинского лидера Андрея Ермака, а позднее поставил в известность об итогах телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля.

Разговор Трампа с Зеленским

Скандал в Вашингтоне вызвали утверждения об оказании Трампом давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Предполагалось, что американский лидер оказывал давление на своего украинского коллегу во время телефонного разговора в июле, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на предоставление Вашингтоном финансовой и военной помощи Киеву.

Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.