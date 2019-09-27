Politico: демократы в Конгрессе затребовали у Помпео информацию по контактам с Украиной

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Три комитета Палаты представителей Конгресса США потребовали от госсекретаря США Майкла Помпео предоставить законодателям для расследования в рамках процедуры импичмента документы, касающиеся контактов президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Politico .

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Совместное письмо госсекретарю направили председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд).

"Невыполнение требований запроса или отказ от их выполнения будет являться свидетельством попытки воспрепятствовать проведению Палатой представителей расследования в рамках импичмента", - говорится в письме. Конгрессмены потребовали предоставить документы к 4 октября.

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.