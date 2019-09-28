В Facebook запустили флешмоб в поддержку лишенного лицензий телеканала "112 Украина"

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Пользователи социальной сети Facebook активно выступают в поддержку телеканала "112 Украина", которого на Украине лишили лицензий на эфирное вещание.

Что будет дальше?

Телеканал "112 Украина" лишили лицензий на эфирное вещание. Что будет дальше?

Пользователи размещают на фото своих профилей подписи на украинском языке "Я поддерживаю 112 Украина", "Спасем свободу слова", "Нет закрытию телеканалов". Таким образом они пытаются выразить свою поддержку одному из ведущих украинских информационных телеканалов, а также повлиять на сложившуюся вокруг него ситуацию.

"Присоединяйтесь к флешмобу, чтобы защитить свободу слова на Украине", - призвал телеканал на своем сайте, реагируя на начало акции.