Американскую делегацию на похоронах Жака Ширака возглавит посол США во Франции

ТАСС, 29 сентября. Посол США во Франции и Монако Джейми Маккорт будет представлять американскую делегацию на похоронах бывшего президента Франции Жака Ширака. Об этом в воскресенье заявил Белый дом.

"Президент Дональд Трамп объявил, что американская делегация во Франции будет присутствовать на похоронах <...> Жака Ширака, президента Французской Республики, 30 сентября 2019 года. Уважаемая Джейми Маккорт, посол США во Франции и Монако, будет возглавлять делегацию", - говорится в сообщении.

Экс-президент Франции Жак Ширак умер утром в четверг в окружении своих близких в возрасте 86 лет. Бывший глава республики, руководивший страной с 1995 по 2007 год, будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. Ранее сообщалось, что три десятка лидеров стран мира прибудут в Париж для участия в церемонии памяти бывшего президента Франции.