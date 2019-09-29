СМИ: избирательные бюллетени буду доставлены со всего Афганистана в Кабул в течение недели

ТЕГЕРАН, 29 сентября /ТАСС/. Бюллетени с голосами избирателей будут в течение недели доставлены из провинций Афганистана в Кабул для подсчета результатов. Об этом в воскресенье сообщил телеканал 1TV ссылкой на Независимую избирательную комиссию (НИК).

Также сообщается, что в течение дня НИК планирует представить точные данные по явке избирателей на выборах.

В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источник в избирательной комиссии сообщило, что, по предварительным данным, на прошедших в субботу выборах президента Афганистана проголосовало около двух млн человек.

В субботу в Афганистане прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. Избирательный процесс проходил в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ), не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.