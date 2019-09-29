Канадскую делегацию на похоронах Жака Ширака возглавит генерал-губернатор страны

ОТТАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт будет возглавлять канадскую делегацию на похоронах бывшего президента Франции Жака Ширака. Об этом в воскресенье говорится в заявлении премьер-министра страны Джастина Трюдо.

"От лица канадцев дань уважения этому великому лидеру выразит ее превосходительство [генерал-губернатор Жюли Пейетт]", - заявил Трюдо. Помимо Пейетт, в канадскую делегацию войдут бывший премьер-министр страны Жан Кретьен (1993-2003 гг.) и посол Канады во Франции Исабель Удон.

Экс-президент Франции Жак Ширак умер утром в четверг в окружении своих близких в возрасте 86 лет. Бывший глава республики, руководивший страной с 1995 по 2007 год, будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. Ранее сообщалось, что три десятка лидеров стран мира прибудут в Париж для участия в церемонии памяти бывшего президента Франции.