Госсекретарь США выразил соболезнования в связи со смертью Жака Ширака

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье от имени всех американцев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Франции Жака Ширака.

"От имени американцев я хочу выразить глубочайшие соболезнования семье Ширак и народу Франции в связи со смертью бывшего президента Жака Ширака", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепа.

Госсекретарь отметил, что бывший президент "посвятил свою жизнь государственной службе". "Ширак неустанно работал, чтобы отстаивать ценности и идеалы, которые мы разделяем с Францией", - добавил Помпео.

По его словам, бывший французский лидер называл Соединенные Штаты страной, которую он любил, уважал, хорошо знал и которой восхищался. "Мы никогда не забудем, что президент Ширак был первым главой иностранного государства, который посетил США после ужасных атак 11 сентября 2001 года", - подчеркнул глава Госдепартамента.

Экс-президент Франции Ширак умер утром в четверг в окружении своих близких в возрасте 86 лет.

Бывший глава республики, руководивший страной с 1995 по 2007 год, будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже 30 сентября. Ранее сообщалось, что на церемонию памяти бывшего президента во французскую столицу прибудут три десятка лидеров стран мира, в том числе президент России Владимир Путин. Как сообщил в субботу Белый дом, американскую делегацию на похоронах Жака Ширака возглавит посол США во Франции Джейми Маккорт.