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Начало процедуры импичмента Трампа

Зеленский заявил, что не намерен публиковать точную стенограмму разговора с Трампом

Украинский президент также отметил, что Киев не ведет расследования по просьбе других стран

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Украина вряд ли опубликует точную стенограмму телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, заявил в понедельник журналистам глава украинского государства.

"Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать", - цитирует Зеленского издание "Европейская правда".

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Зелеский также отметил, что Украина не ведет расследования по просьбе других стран. "Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна, - подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос, будет ли Киев начинать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа. - Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона".

Утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали скандал в Вашингтоне. Американский лидер якобы оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. В результате Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в США выборах.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. В документе, однако, содержится приписка о том, что речь не идет о "дословном стенографическом отчете". "Текст этого документа содержит записи и восстановление [разговора] по памяти находившимися на дежурстве сотрудниками Ситуационной комнаты [Белого дома] и аппарата Совета национальной безопасности, которые были уполномочены слушать [беседу] и записывать ее", - говорится в документе. В нем отмечается, что "на точность записи" может влиять "ряд факторов", включая качество телефонной связи и особенности перевода.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Зеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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