Первое заседание Конституционного комитета Сирии состоится 30 октября

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Первое заседание сирийского Конституционного комитета запланировано на 30 октября. Об этом заявил в понедельник спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Через один месяц, 30 октября, я планирую собрать 150 сирийских мужчин и женщин, чтобы начать работу сбалансированного и инклюзивного Конституционного комитета Сирии", - сказал он.

По словам Педерсена, и правительство, и оппозиция подтвердили согласие на то, что дискуссия в комитете будет проходит под эгидой ООН. Он также напомнил, что все решения этого органа будут вырабатываться малой группой из 45 человек и приниматься полным составом в 150 человек.

"При принятии решений мы будем стремиться к консенсусу, - добавил он. - Но решения будут считаться принятыми при согласии 75% комитета (то есть 113 человек)".

О создании Конституционного комитета 23 сентября объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Решение о его формировании для выработки рекомендаций по внесению поправок в основной закон было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Педерсена на посту спецпосланника генсека ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждой группе предстоит назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.