Представитель ОБСЕ обеспокоен выводами комиссии Госдумы о Deutsche Welle

ТАСС, 30 сентября.Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил в понедельник обеспокоенность в связи с выводами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России по поводу деятельности немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter .

"Я обеспокоен обвинениями со стороны комиссии Госдумы в адрес Deutsche Welle в нарушении российского законодательства и угрозами отозвать их аккредитацию и назвать их иностранным агентом. Это может негативно повлиять на работу всех международных СМИ в России и создать серьезный сдерживающий эффект", - написал Дезир.

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне в дела РФ приступила к работе в августе. Поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.

На прошлой неделе глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась. Он подчеркнул, что, распространив призыв "Москва, выходи" в то время, когда в столице проходила избирательная кампания и несанкционированные акции, компания "нарушила закон, который регулирует избирательные процессы". Депутат напомнил, что агитация для иностранных юридических лиц запрещена. По его словам, комиссия Госдумы направит собранные по компании Deutsche Welle материалы в МИД РФ, чтобы там рассмотрели вопрос о лишении немецкого СМИ аккредитации в России.