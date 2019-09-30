В Белоруссии заявили, что не видят смысла в размещении российской базы на своей территории

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей считает, что размещение российской военной базы в Белоруссии не имеет политического или военного смысла. Соответствующее заявление он сделал в интервью РБК, выдержки из которого опубликованы во вторник.

"С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе", - рассказал Макей.

Министр также отверг предположение о том, что на такое решение могла повлиять позиция европейских соседей. "Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет - это основной принцип", - отметил Макей.

В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" назвал отказ Белоруссии разместить российскую базу неприятным эпизодом.