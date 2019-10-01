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Фракция Порошенко просит главу МИД разъяснить ситуацию с разговором Зеленского и Трампа

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что власти должны приложить максимум усилий, чтобы "не просто прекратить этот скандал, а разрулить его"

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Парламентская фракция партии "Европейская солидарность", председателем которой является экс-президент Петр Порошенко, инициировала приглашение в Верховную раду министра иностранных дел (МИД) Украины Вадима Пристайко для разъяснения ситуации вокруг скандала, связанного с июльским телефонным разговором президента страны Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа.

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"Мы считаем, что важно инициировать приглашение в Верховную раду министра иностранных дел Вадима Пристайко, для того, чтобы из первых уст услышать тактику и видение не только выхода из этой ситуации (разговора Зеленского и Трампа), но и минского, нормандского формата (по Донбассу)", - заявила во вторник сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на заседании согласительного совета парламента.

Геращенко подчеркнула, что представители парламентского большинства и оппозиции, а также офиса президента и МИДа должны приложить максимум усилий, чтобы "не просто прекратить этот скандал, а разрулить его". По ее мнению, необходимо избежать "обиды" на Киев со стороны партнеров из ЕС, а также сохранить двухпартийную поддержку Украины от США.

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что Киев вряд ли опубликует точную стенограмму его телефонного разговора с Трампом. Он также отметил, что Украина не ведет расследования по просьбе других стран.

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