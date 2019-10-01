Премьер Грузии приветствует возможность возобновления авиасообщения с Россией

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария приветствовал возможное улучшение отношений с Россией, в частности возобновление прямого авиасообщения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Грузии.

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"Я приветствую те положительные изменения, которые могут привести к улучшению (отношений с РФ - прим. ТАСС), например возобновление полетов", - отметил Гахария.

По словам премьера, возможное возобновление полетов в Россию будет полезно "как туризму, так и тысячам грузин, которые столкнулись с проблемами передвижения (между двумя странами - прим. ТАСС)". Гахария подчеркнул, что экономика страны впредь должна быть готова к эксцессам и необходимо постараться управлять возможными рисками.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на прошлой неделе в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций.