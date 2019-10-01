Помпео: сотрудники Госдепартамента не обязаны являться на слушания по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники Госдепартамента, которых демократы в Палате представителей Конгресса ранее вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, не обязаны выполнять это требование. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в письме, которое он направил во вторник председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиоту Энгелу (демократ от штата Нью-Йорк).

"Вы стремитесь принудить сотрудников Госдепартамента явиться на слушания в указанные даты, однако комитет не выписал никаких повесток с требованием явиться на слушания", - ответил Помпео на совместное письмо председателей трех комитетов Палаты представителей, которое было направлено ему на прошлой неделе. По его словам, повестка является единственным законным инструментом, с помощью которого законодатели могут потребовать присутствия представителей исполнительной ветви власти на слушаниях, в противном же случае соответствующее решение остается их добровольным выбором. "Таким образом, ваше письмо может быть воспринято лишь как просьба о добровольной явке пяти сотрудников Госдепартамента", - подытожил глава американской дипломатии.

Госсекретарь США подчеркнул, что "пять официальных лиц, упомянутых в письме, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти", которая гарантировала бы, что в результате этого не будет раскрыта конфиденциальная информация или данные, касающиеся дипломатической переписки. В связи с этим Помпео требует, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в Конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента.

"Предлагаемые даты слушаний не дают Госдепартаменту и его сотрудникам достаточного времени для того, чтобы должным образом подготовиться", - отметил также он. "Вы утверждаете, что в случае, если представители Госдепартамента не смогут соблюсти ваши заведомо неадекватные временные рамки для того, чтобы добровольно явиться на слушания, это "следует рассматривать как свидетельство попыток воспрепятствования расследованию". Для подобной угрозы нет никаких юридических оснований", - добавил госсекретарь.

Попытки запугивания

По словам Помпео, запрос конгрессменов может быть воспринят "лишь как попытка запугивания, угроз и неправомерного поведения в отношении сотрудников Госдепартамента". "До моего сведения также было доведено, что представители комитета [по иностранным делам Палаты представителей] посылали сообщения с угрозами кадровым сотрудникам Госдепартамента", - добавил глава американской дипломатии. "Я не потерплю подобную тактику, и я использую все имеющиеся в моем распоряжении средства, чтобы предотвратить и вскрыть любые попытки запугивания сотрудников", - подчеркнул он.

Ранее председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд) направили Помпео совместное письмо, в котором потребовали от госсекретаря предоставить законодателям документы, касающиеся контактов президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также вызвали на слушания для дачи показаний в Конгресс бывшего американского посла на Украине Мари Йованович, спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, советника госдепартамента Ульриха Брехбула, а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда.

Помпео в письме подчеркнул также, что даст отдельный ответ на запрос о предоставлении документов, касающихся контактов Трампа с Зеленским, до 4 октября.

В прошлую пятницу телекомпания CNN со ссылкой на три источника сообщила, что Волкер подал в отставку после обнародования жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы Трампа с Зеленским.