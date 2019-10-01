Посол США в РФ уверен, что сотрудничество Москвы и Вашингтона будет только расширяться

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Хантсман уверен, что российско-американское сотрудничество по ряду вопросов будет только расширяться. Об этом говорится в видеообращении американского дипломата, опубликованном во вторник в официальном аккаунте дипмиссии в Instagram .

Он отметил, что в отношениях Москвы и Вашингтона были разные периоды. "Мы были и партнерами, и соперниками, а история, как мы знаем, носит циклический характер, поэтому я представляю себе будущее, где США и Россия вновь станут партнерами, - сказал Хантсман. - Уверен, что обеим сторонам должно хватить знаний и опыта, чтобы сохранить каналы диалога и обмена информацией для поддержания взаимодействия на рабочем уровне как во времена партнерства, так и в более сложные периоды".

"Наше сотрудничество будет расширяться, как это уже происходит по ряду вопросов, например, в сфере борьбы с терроризмом, - указал дипломат. - Мы активно работаем вместе по денуклеаризации Северной Кореи, профессионально урегулируем конфликты по нашим военным каналам".

Вместе с тем американский посол признал, что в последние два года США и России пришлось очень напряженно работать ради сохранения диалога. "Это было очень трудно, но необходимо. Уверен, что глобальная стабильность во многом зависит от здоровых американо-российских отношений", - подчеркнул он.

Хантсман также обратил внимание на глубокие принципиальные различия, которые сохраняются сегодня между двумя сторонами. "Нам следует найти верный баланс, и думаю, нам удастся добиться хорошего результата. В конце концов, в этом-то и заключается искусство дипломатии", - заключил он.