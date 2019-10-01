WSJ: глава Минюста считает, что Джулиани затрудняет защиту Трампа от импичмента

По их данным, Трамп, как видно по скандалу вокруг его июльского разговора по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, не понимает разницу между функциями Джулиани и Барра. Первый является личным адвокатом президента США и готов любыми средствами защищать интересы своего клиента. Второй стоит прежде всего на защите интересов Минюста и института президентства страны. Барр в вопросе импичмента выступает за осторожный подход и категорически против того, чтобы Джулиани давал многочисленные интервью СМИ и раскрывал в них подробности поручения Трампа найти компрометирующие сведения о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене и его сыне на Украине.

Согласно публикации, Трамп создал превратное впечатление, будто и его личный адвокат, и министр юстиции выполняли поручение расследовать деяния Байдена с сыном. Барр, узнав об этом через несколько недель после разговора президентов США и Украины, был обескуражен, так как никогда не получал распоряжения из Белого дома расследовать "украинскую историю". По данным газеты, глава Минюста неоднократно говорил своим помощникам, что заниматься претензиями демократов к Трампу должно компетентное ведомство федерального правительства (Минюст США) и что Джулиани только мешает защищать президента от импичмента.

По оценке источников газеты, Барр не может прямо потребовать от президента запретить его адвокату давать интервью СМИ. Трамп доверяет Джулиани, так как знает его не один десяток лет, в отличие от нынешнего министра юстиции. Кроме того, Барр опасается получить повестку в Конгресс для дачи показаний, не будучи уверен в том, что именно Джулиани расскажет законодателям. Комитет по разведке Палаты представителей в понедельник потребовал от адвоката главы Белого дома предоставить к 15 октября все документы о разговоре Трампа и Зеленского.