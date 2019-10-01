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Кризис на Украине

ЛНР: Киев должен наполнить "формулу Штайнмайера" согласованным с Донбассом содержанием

Украинский парламент должен имплементировать особый статус Донбасса в украинское законодательство, считает представитель республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Киев должен наполнить подписанную представителем Украины в контактной группе "формулу Штайнмайера" реальным содержанием, согласованным с республиками Донбасса. Об этом во вторник ТАСС заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

"Это первое решение по политическому урегулированию конфликта, подписанное сторонами после прихода [президента Украины Владимира] Зеленского к власти на Украине. Одно из важнейших обстоятельств - это то, что "формула Штайнмайера" фиксирует целый набор обязательств Украины, начиная от предоставления особого статуса, принятия специального законодательства для республик [Донбасса], до закрепления особого статуса в конституции Украины", - отметил он.

Мирошник напомнил, что "в соответствии с формулой, украинский парламент должен имплементировать особый статус во всех его формах в украинское законодательство, которого до этого времени там просто не было, и, как только целый перечень законодательных актов будет принят, особый статус и все связанное с ним и будут соответствовать украинскому законодательству и украинской конституции".

"Формула [Штайнмайера] является дополнением к комплексу мер и утверждает только механизм вступления в силу особого статуса. Никаких обязательств по передаче границы и много другого, во что пытаются обернуть украинские политики горькую пилюлю "формулы Штайнмайера", там нет", - подчеркнул Мирошник.

Он указал, что это - "рамочное и компромиссное решение, которое еще предстоит наполнить содержанием, которое будет обсуждаться и согласовываться с представителями ЛНР и ДНР в минском формате".

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