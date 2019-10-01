В Белоруссии считают согласование "формулы Штайнмайера" важным шагом к миру на Украине

ТАСС, 2 октября. МИД Белоруссии приветствует согласование "формулы Штайнмайера" по итогам заседания контактной группы в Минске и считает это значимым шагом для имплементации минских договоренностей и установления мира на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, размещенном во вторник на странице МИД в Twitter .

"Искренне приветствуем достигнутые по итогам [заседания] трехсторонней контактной группы договоренности о разведении с 7 октября сил на двух участках линии соприкосновения. Согласование "формулы Штайнмайера" - значимый шаг в имплементации минских договоренностей и установлении мира в Украине", - отмечено в сообщении.

Во вторник по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера", отметив, что, "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".