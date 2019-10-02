Ирландия не считает новый план Джонсона основой для соглашения о Brexit

ТАСС, 2 октября. /ТАСС/. Ирландия не видит в новом плане премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона основы для соглашения с Евросоюзом о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Об этом заявил во вторник ирландский вице-премьер, министр иностранных дел и торговли Саймон Коувени.

Что такое ирландский "бэкстоп" — последний камень преткновения на пути к Brexit

"Мы еще ничего не видели. Но если сообщения, которые мы прочитали сегодня, являются правдой, они точно не выглядят как основа для соглашения", - приводит его слова агентство Reuters.

Как проинформировала ранее во вторник газета Daily Telegraph, Джонсон в среду представит план под условным названием "Две границы на четыре года", согласно которому Северная Ирландия после Brexit останется частью единого рынка ЕС вплоть до 2025 года, однако покинет таможенный союз ЕС.