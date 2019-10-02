Власти Гонконга рассказали о состоянии демонстранта, в которого стрелял полицейский

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 октября. /ТАСС/. Состояние 18-летнего учащегося, получившего огнестрельное ранение в ходе акций протеста в Гонконге, стабилизировалось.

"Его текущее состояние стабильное", - сообщили в среду в правительстве специального административного района КНР. Учащийся колледжа по фамилии Цанг во вторник был госпитализирован в критическом состоянии. По данным газеты South China Morning Post, ему была сделана операция по извлечению пули, которая задела легкое.

Инцидент произошел в районе Цуен Ван в материковой части города, где были отмечены ожесточенные столкновения стражей порядка с радикальными антиправительственными демонстрантами. На кадрах, попавших на видео, видно как Цанг, экипированный в защитную каску, очки и противогаз, участвует в групповом нападении на сотрудника полиции и атакует его железным прутом. В целях самообороны офицер достал табельное оружие и произвел выстрел боевыми патронами, ранив нападавшего в упор в область груди.

Как отметил комиссар местной полиции Стивен Ло, сотрудник действовал "исключительно в целях самозащиты и имел на то законные основания". Это первый случай огнестрельного ранения в ходе массовых акций протеста, продолжающихся в Гонконге почти 4 месяца. Ранее имели место случаи, когда полицейские делали предупредительные выстрелы в воздух боевыми патронами.